台中議長選舉 顏清標坐鎮 音樂人諷：可笑的中華台中

2018-12-26 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕台中市第3屆市議員25日宣誓就職，並選舉正、副議長，國民黨掌握席次優勢，提名的張清照、顏莉敏分別當選議長、副議長，而張、顏2人的家屬、紅黑派大老前台中縣副議長張清堂與前立委顏清標等人也都到場觀禮。對此，台灣本土樂團「拷秋勤」就諷刺，「超可笑的中華台中」。

台中市議會進行正、副議長選舉，國民黨推出張清照、顏莉敏搭檔參選，2人都分別以40票比25票，擊敗民進黨推舉的曾朝榮、陳淑華；34歲的顏莉敏也成為台中市議會最年輕、首位女性副議長。

PTT有網友貼出一張照片，台中市議會場內張清照、顏莉敏的家屬應邀觀禮，有張清照的哥哥張清堂、顏莉敏立委哥哥顏寬恒與父親顏清標等人，並表示「我個人相信今天一定票票入匭啦！大家肯定是會乖乖照規定走的！」其他網友則諷刺留言「中國高譚市」、「去監票啊」、「看這張圖 好悲哀 一群啊薩不路在最有權的議會殿堂」、「市長親自蒞臨關切，保證成果大家滿意」。

顏清標對此則低調表示：「受邀觀禮，也來看看以前市議會的老朋友！」

樂團「拷秋勤」在臉書酸說，「超可笑的中華台中，被褫奪公權的黑道雙雄大喇喇坐在議會裡面監票，看議員們有沒有乖乖投給他女兒」，更感嘆「你們台中人選的『新政治』？！怎麼看不太出來。」

顏清標屬於台中黑派大老，張清堂則是紅派大老，2人過去擔任正、副議長時，曾因涉拿公帑喝花酒，同時遭最高法院依貪污罪判刑3年6個月確定，而顏清標先前也因貪污案遭到褫奪公權。

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