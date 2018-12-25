葉俊榮放管請辭 政院：「勉予同意」批准辭呈

2018-12-25 17:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部長葉俊榮昨日臨時宣布「勉予同意」管中閔上任台大校長，引發外界譁然，更讓總統府、行政院錯愕。行政院今日下午召開記者會表示，葉俊榮今日已當面向賴揆請辭，賴揆「勉予同意」批准辭呈。

政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院長賴清德是在昨日下午1點58分收到葉部長簡訊，葉告知將在3點召開記者會，要做一些重要決定。

Kolas Yotaka指出，政院對教育部的決定持保留立場，賴揆當時有回傳訊息，希望葉能「審慎思考」，今日賴揆約談葉俊榮，了解為何做此決定。

據悉，葉俊榮今日中午赴行政院見賴揆，當面向賴揆遞出辭呈，擔起所有的政治責任。他今天傍晚更在臉書發表請辭聲明，指「俊榮基於法律良知、教育本位及對大學自治與正當程序的堅持，做對的事，也是該做的事，對職位毫不戀棧」。

行政院秘書長卓榮泰表示，葉部長今天到行政院進行深談，一開始葉部長拿出書面辭呈，葉對這次決定造成輿論上討論及各種爭論，對行政團隊困擾表示抱歉，但基於學生權益及大學自主原則，做出這個決定，葉擔起完全政治責任，今天開始辭去教育部長。賴揆也批准，寫下「勉予同意」4個字。

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