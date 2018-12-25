新竹市議會 國民黨許修睿、余邦彥勝出正副議長

2018-12-25 13:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會第10屆正副議長選舉今天在市議員宣誓就職後舉行，此次選舉採記名投票方式，結果國民黨提名的正副議長人選許修睿和余邦彥都已過半數21票勝出，較引人注意的是甫就職的3名時代力量黨團市議員在正副議長選舉前就站到議事堂前舉牌表達希望議會制度透明化及廢除議員建設建議款等，但遭議會駐衛警拿走牌子，也成為選舉小插曲。

新竹市議會第10屆市議員宣誓就職後，立即進行正副議長選舉，此次採記名投票方式，34席市議員經唱名後領選舉票投票，其中議長選舉，國民黨提名的議長許修睿拿到21票，但國民黨籍市議員鄭正鈐和鄭成光都各投自己1票，民進黨推派的人選李妍慧獲6票，1票未跑，另時代力量推派廖子齊，也拿到3票，綠黨劉崇顯投自己1票，無黨籍吳國寶投自己1票，許修睿以21票過半票數贏得議長大位。

接著進行副議長選舉，國民黨提名的余邦彥同樣拿到21票，民進黨提名的曾資程拿到6票，時代力量林彥甫拿到3票，綠黨劉崇顯1票，另無黨籍彭昆耀和吳國寶都投自己1票，國民黨籍市議員鄭成光則投廢票，最後余邦彥以21票的過半票數贏得副議長之位。

許修睿和余邦彥隨後宣示就職，新任議長許修睿說，未來將秉持公正公開原則主持議會，也會反應民意及發揮監督力量，同時不分黨派，以市民為優先，但他也提醒新進市議員，議事規則有相關規定，年輕雖好，但也不應該衝撞議事規則，應遵守議會相關規定，更應學會尊重規定。

對於國民黨籍市議員鄭正鈐在議長選舉時跑票投自己，鄭正鈐強調是投錯了，因為看到自己的名字就蓋下去，是不小心的過錯，他當然支持國民黨提名的許修睿，對此，他已第一時間向許修睿致歉，同時向黨部表達無心之過。

對於黨籍市議員投錯及跑票情形，國民黨新竹市黨部表示，會再了解後再召開黨紀會議。

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