台北市議會 林瑞圖離場不投票 葉林傳當選首都副議長

2018-12-25 12:17

〔記者郭安家／台北報導〕第13屆台北市議會63位議員今上午就職，緊接選出正副議長龍頭寶座，首度採記名投票，開票時由選務人員唱名誰投給誰，稍早國民黨資深議員陳錦祥以33票當選議長，在副議長選舉部分，引起側目是，過去票投國民黨的無黨籍資深議員林瑞圖離場不投票，國民黨議員葉林傳則獲32票當選副議長。

本報今獨家報導，外界高唱綠白合，但台北市長柯文哲竟派副市長鄧家基，與以親民黨為首的「台北監督連線」5位議員遊說，5票投給國民黨議長參選人陳錦祥「錦上添花」。但5人決定議長票投無黨籍議員陳政忠、副議長票投議員黃珊珊，形成藍綠橘三角督，而黃最終獲得5票。

本屆議會國民黨有29席，葉林傳還獲得2席新黨議員潘懷宗、侯漢廷支持、無黨籍偏藍議員楊靜宇支持。而選前力挺柯文哲的無黨籍議員林瑞圖，僅將議長票投給陳錦祥，並透露副議長票「我不投」，接著離開議場。副議長投票前，議事人員還唱名3次，但林早已離開議場。

民進黨僅有19席議員，「友柯派」副議長參選人林世宗，僅再獲得無黨籍議員陳建銘支持、共得20票。至於時代力量3位議員黃郁芬、林亮君、林穎孟，原本議長票投給民進黨議員劉耀仁，但副議長票集中給黃郁芬。社民黨苗博雅、無黨籍議員邱威傑（呱吉）則互相投給對方，各獲得1票。

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