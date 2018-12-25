嘉縣議會選舉 張明達、陳怡岳蟬聯正、副議長

2018-12-25 12:03

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣議會第19屆議員今天就職並選出正副議長，投票結果，民進黨籍議長張明達得到出席議員全數支持，獲35票順利連任，同為民進黨籍的陳怡岳以24票蟬聯副議長。

第19屆縣議會的37席議員，除蔡鼎三因病住院、王焜玄涉及賄選被羈押之外，其餘35名均出席，今天上午10點，3名議員先在大會宣誓就職，由嘉義地方法院庭長洪挺梧擔任監誓人，接著舉行正、副議長選舉，並由議員互推林秀琴、羅士洋、陳福成共3名議員擔任監察員。

本屆議會正、副議長選舉採記名投票，過程順利，議長投票結果，張明達35票；副議長投票結果，陳怡岳24票、國民黨籍李國勝9票，無黨籍何子凡投給自己，獲得1票。

張明達受訪說，感謝議會同仁支持，會持續扮演監督縣政角色，同時與新科縣長翁章梁攜手創造嘉義縣更好的經濟、觀光環境、提升農漁產品價格，讓百姓安居樂業；陳怡岳說，感謝議會同仁的力挺，未來除將配合議長讓議會運作更暢順，也期許縣府用心推動縣政，不負選民所託。

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