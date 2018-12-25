台北市議會 國民黨陳錦祥奪首都議長

2018-12-25 11:48

〔記者郭安家／台北報導〕第13屆台北市議會63位議員今上午就職，緊接選出正副議長龍頭寶座，首度採記名投票，開票時由選務人員唱名誰投給誰，結果由國民黨籍前副議長陳錦祥當選為議長、獲得過半33票；自嘲「議長職業參選人」的民進黨議員劉耀仁則獲得23票。社民黨議員苗博雅、無黨籍議員邱威傑（呱吉）票投自己，各獲1票。

本報今獨家報導，外界高唱綠白合，但台北市長柯文哲竟派副市長鄧家基，與以親民黨為首的「台北監督連線」5位議員遊說，5票投給國民黨議長參選人陳錦祥「錦上添花」。但5人決定議長票投無黨籍議員陳政忠、副議長票投議員黃珊珊，形成藍綠橘三角督，而陳最終獲得5票。

本屆議會國民黨有29席，陳錦祥還獲得2席新黨議員潘懷宗、侯漢廷支持、無黨籍偏藍議員楊靜宇支持。而選前力挺柯文哲的無黨籍議員林瑞圖，也將議長票投給陳錦祥，並透露副議長票「我不投」，接著離開議場。結果未出現意外，陳獲33票。

至於民進黨僅有19席議員，議長參選人劉耀仁，則僅爭取到3位時代力量議員林亮君、林穎孟、黃郁芬，以及無黨籍議員陳建銘支持。至於社民黨議員苗博雅、無黨籍議員邱威傑（呱吉）都投給自己。

大安文山區資深議員陳錦祥蟬聯6屆議員，為地方勢力陳家班之一，其議員職也將邁向28年，過去擔任副議長，如今當選為議長。

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