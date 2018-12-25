接任新都發局長 黃景茂：北市府、遠雄要雙贏

2018-12-25 10:43

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲第二任期團隊走馬上任，前都發局長林洲民草草下台，新任都發局長由前台中市政府秘書長黃景茂接任。而上任馬上就要面對大巨蛋，黃景茂說，之前有稍微了解，這兩天也會更深入了解，並說大巨蛋是社會關注的事情，自己與市長目標一致，「甲（北市府）、乙（遠雄）雙方要雙贏」，且要符合契約關係。

是否會向遠雄妥協，黃景茂說，雙方有契約關係，大家要好好談談達到雙贏，他也說安全很重要，疏散要達到最安全標準，自己也會在1月初都市設計審議會前更了解。

另外，公宅也同樣是林洲民被逼退原因，黃景茂說他來這邊就是執行4年2萬戶的大目標，並說自己會把台中經驗帶來台北，要過來解決工程流標的問題，研究如何讓廠商願意來投標。

而對於林洲民因為大巨蛋被辭退，黃景茂說自己不願置評，大家都是為了台北更好，「我這樣來答覆」，而對於林洲民親自打給他，黃僅說，主要談論辦公室裝修問題，他會尊重林過的規劃，不會變動。

而對於北市府內鬥兇，是否有辦法勝任。黃景茂說，他戒慎恐懼，但不認為市府有內鬥問題，大家都團結和氣，「市長、副市長及各首長，大家都看起來非常好啊！」

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