王惠美小內閣名單 社會處、文化局傳由文官升任

2018-12-23 20:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長當選人王惠美，對於小內閣名單守口如瓶，昨天先被國民黨主席吳敦義搶先一步，恭喜南投縣黨部主委洪榮章即將到彰化當副縣長後，陸續也傳出文化局長、社會處長都將由縣府的文官升任，目前也都正在就交接進行相關的業務了解。

對於副縣長人選，以及傳出的小內閣名單部分，記者今天撥打王惠美手機進入語音信箱；而在選舉期間擔任王惠美競選總部發言人的陳柏村則表示，由於王惠美先前曾說在25日就任後就會公布，有關各界詢問副縣長人選一事，「25日就知道了」。

王惠美在當選縣長後曾公開強調「用人唯人，歡迎自我推薦」，雖然沒有公布小內閣名單，但也表示，事務官任職的局處長會留任，目前除了計畫處長人選還在尋找外，其餘社會處、教育處、文化局、財政處、農業處等一級主管，已敲定人選。

雖然王惠美不願意鬆口，但社會處與文化局已傳出由府內文官直接升任，因為傳聞人選都曾待過社會處與文化局，對業務有一定的熟悉程度，又符合一級主管的任用資格，直接由縣府文官升任，能夠一上任就馬上做事，對於穩定縣府人事有很大的助益。

由於王惠美堅持在就任日才公布名單，也讓已敲定的一級主管人選都三緘其口，但因為相關業務也需要進一步交接與了解，才會讓相關人選提早浮上檯面，加上傳聞人選都在前縣長卓伯源時代就已獲得提拔與重用，在魏明谷入主縣府時，也曾身居要職，早就被看好是升任一級主管的人選。

縣府目前一級主管由事務官出任的有民政處、建設處、工務處、水利資源處、城市暨觀光發展處、勞工處、地政處、新聞處、行政處、法制處及縣府所屬機關衛生局、地方稅務局與環保局；王惠美曾表示，將會留任2到3個月，再決定去留。

而有關兩位副縣長和一位機要秘書、一位秘書長，以及確定會空缺的教育處、消防局、經濟暨綠能發展處，接任人選也都將在25日公佈。

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