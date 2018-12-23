柯市府撕破臉？林洲民點名蔡壁如、李文宗是十足「趙友友」

2018-12-23 12:17

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局長林洲民本週才為市長柯文哲在雙城論壇宣傳公宅、都更成績，經過數天後就傳遭「明升暗降」為都更中心董事長，讓他昨晚於臉書氣憤地說，「趙（遠雄董事長趙藤雄）友友友友們，請適可而止。」而有媒體今報導，林洲民於私下訊息時點名副市長鄧家基、秘書長張哲揚要求他為大巨蛋離職，也點名市政顧問蔡壁如、市長室主任李文宗都是十足的「趙友友」，認為他們影響到柯文哲對於大巨蛋的判斷。

林洲民於私下訊息點名，17日上午張哲揚及鄧家基紛紛要求他為大巨蛋離職，讓他驚呼「哇，遠雄可以動市府人事！厲害！我的鬥志來了！」而他也透露，李文宗持續運作要他離開市府，並要工務局長彭振聲上11樓（市府高層所在樓層），但自己會持續抗衡，「原因無他，我愛台北！」

他也說，李文宗點名大巨蛋只要有林洲民在就不會過，但他反駁「李錯了，林洲民在，遠雄才能公平的通過審查，然後柯文哲會贏得守住公共安全的美名，台北人會得到一個安全的大巨蛋。」

林洲民說，然而李文宗及張哲揚都點名要他離去，原因是公宅跳票執行力不佳以及大巨蛋審查找遠雄麻煩，執意不讓遠雄通過。他也說，蔡壁如及李文宗2位十足的「趙友友」連帶影響到柯文哲的判斷，他也說自己4年來的公安堅持就是柯文哲的堅持，並大膽預言「對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日。」

林洲民過去負責都發局業務，主要負責柯文哲主要政績西區門戶、東區門戶等大型都市計畫，公共住宅及公辦都更。林洲民也常常自稱是「柯粉」，連柯文哲競選期間林洲民也登台力挺，宣揚柯任內政績。然而就在林為柯在雙城論壇宣傳4年來公宅、都更政績時，市府內部已醞釀將林洲民調為毫無實權的無給職都更中心董事長。

對於調職原因，林洲民昨天於臉書點名是趙友友影響，而根據市府官員透露，柯文哲過去雖然對於遠雄態度強硬，但隨著大巨蛋遲遲無法復工，不僅態度放軟，也逐漸對於卡住大巨蛋的官員感到不耐，過去就曾在內部會議痛罵過副市長林欽榮及林洲民，也怪罪2人讓自己選票流失，也直接影響到後來林欽榮離職及林洲民遭撤換。

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