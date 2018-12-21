意有所指？陳其邁、林佳龍參觀「光復」新村...

2018-12-21 15:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前立委陳其邁今天在市長林佳龍的陪同下，參觀台中市霧峰「光復新村」，並且喝咖啡，而且還用直播，對於兩人是否擔任閣揆或另有要職，兩人皆未回答，陳其邁則意有所指的表示「大家後會有期」，至於後會有期是何意，陳其邁表示「大家不要再為難我們」。

空戰在此於九合一選舉展現影響力，前立委陳其邁及台中市長林佳龍兩人雖分別在高雄及台中市選輸，但是兩人仍持績維持熱度，更在今天中午一起到霧峰參觀光復新村的青年創業基地，並且同時開直播。

由於賴清德傳出將辭閣揆，因此兩人雖想要悠閒地的喝咖啡，但是否擔任閣揆或者另有重要職務，成為媒體關注的焦點，對於媒體的詢問，林佳龍並未回答，則由陳其邁代表回。

陳其邁表示， 市長剛選完，實現的地方在家鄉，思思念念都是要讓家鄉更好，但又表示「後會有期」，在媒體追問下，便表示「不要為難我們」。

至於兩人為何選在光復新村，林佳龍表示，陳其邁說要來安慰他，問他有無法思念的地方，因為他相當重視青年創業，因此特地選在「光復新村」，幕僚還笑他是否別的含意。

陳其邁表示，林佳龍在台中市做的很好，但選舉失利，因此他就想要安慰他，問他有無思念的地方，林說他相當重視青年創業，因此兩人就到光復新村來，一起學泡咖啡、喝咖啡。

林佳龍還跟陳其邁還相互擁抱相互安慰，林佳龍還說「我今天沒有莎莉，有邁邁」，兩人喝咖啡完還托腮，滿足粉絲們的要求。

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