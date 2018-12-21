證實當年拒簽政爭和解書 王金平：我沒關說幹嘛要簽

2018-12-21 14:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九近日出版新書，提及前立法院長王金平在「九月政爭」時拒絕與他和解，甚至讓林豐正等黨政高層在門外苦等。對此，王金平今出席立法院厚生會會長交接典禮時表示，當初確實有這件事，但當時和解書的內容，等於是要他承認關說，「我又沒有關說，為什麼要簽這個東西？」

王金平受訪表示，他還沒有看馬前總統的新書，但凡事有大是大非，他的行為距離關說有多遠，大家都可以去看，既然他沒有關說，那為什麼要簽和解書跟道歉？不過王也強調，每個人都可以從自己的角度去看事情，對馬的說法給予尊重。

現場媒體也問到，王金平是否曾兩度拒絕搭配馬英九競選正、副總統。對此王金平坦言，馬當年確實曾請國民黨前秘書長詹春柏找他討論，後來事情擺了2個多月，黨內決定改找蕭萬長。另外，在2011年的舊曆元月4日，馬也曾請時任總統府秘書長廖了以邀集一些地方人士到他家，要他從副總統、立法院長兩個職位中選擇一個，但當時他沒回答，只說要慢慢考慮，「非常感謝他這麼看重我。」

對於是否曾說過「選副總統不如選總統」，王金平僅回應，他覺得待在立法院的貢獻不會比副總統少，而且他在立法院也待得很習慣。至於未來會不會選總統，王金平表示，這要看一個「緣」字，「緣成熟了才會知道怎麼走」，至於下屆是否不再擔任立委，王金平則說，一定會有人比他做得更好，「所以我何必在乎？」

另有媒體問到，國民黨黨主席吳敦義舉辦感恩之旅，是否為選總統的起手式？王金平強調：「這是好事！」黨內應該高興有人願意出來競逐提名，不要像3年前只有洪秀柱一個人願意登記提名。

對於台北上海雙城論壇的影響，以及2020年總統大選是否願意出來承擔，王金平則均表示自己無法回答。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/