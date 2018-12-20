中國「滴滴出行」撤出台灣！他一篇文章道出來龍去脈

2018-12-20 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕在中國曾傳出司機搶劫、姦殺乘客的叫車app平台「滴滴出行（又名滴滴打車）」，在12月黯然退出台灣市場，社運人士王奕凱發文道出整起事件經過，並爆料是自己與執政黨聯手將該中資公司趕出台灣，也承諾要繼續守護台灣市場。

王奕凱在批踢踢實業坊發文指出，滴滴出行從今年1月進軍台灣後，自己就與民進黨立委蔡易餘委員、律師朋友對該公司提出違法質疑，接著向交通部、經濟部確認滴滴出行的違法情事後，至台北地方法院檢察署告發，並在今年不斷蒐集有關滴滴公司的情資。

王奕凱表示，自己甚至假扮成要去應徵的小黃司機，成功拿到滴滴台灣分公司總經理名片，也找到她「是中國滴滴的業務人員的證據」、「證明她才不是他口中所謂的單純台灣新創公司」，王也提到自己曾與行政院政委唐鳳當面會談，討論滴滴在台恐引發的資安風險。

王奕凱寫道，經過多次檢舉滴滴出行後，公路總局認定滴滴涉及違法載客因此重罰4.3億元，直到12月該公司總算宣布退出台灣市場，王認為台灣經濟不能被中資把持，「後續我還是會繼續緊盯違法來台具有中國官方色彩的公司」。

鄉民們知道此事後，均大力讚賞王奕凱與政府一起阻擋中資入侵台灣，紛紛留言表示「中資操你媽」、「感謝你的貢獻」、「支那真的什麼都山寨」、「早就該滾了，不要再壓縮台灣市場了」、「推，沒想到真的有人願意做這些事」、「滴滴在中國問題根本一堆」。

觀看原文請點擊下面

批踢踢實業坊傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/