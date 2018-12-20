避提兩岸一家親！雙城論壇登場 柯文哲：合作代替對抗

2018-12-20 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北-上海雙城論壇今（20）日登場，台北市長柯文哲昨日於晚宴上再次提及「兩岸一家親」、「同文同種」，因此引發波瀾。而在今日的演講中，柯文哲表示要以對話代替對抗，只要將人民的福祉擺第一，兩岸就能共同合作。此外，柯文哲今日的演講未再提及「兩岸一家親」。

以合作代替對抗 柯文哲未再提「兩岸一家親」

柯文哲於演講中指出，自己以前是外科醫生，現在是台北市長，一路走來就是解決人民的問題，增加人民的幸福，在兩岸事務的處理上，也以一樣的態度面對。只要把人民的利益擺第一，兩岸就可以減少很多不必要的爭執，走向共同合作的道路。

柯文哲說，兩岸同文同種，有共同的歷史與文化，但現階段在政治與生活方式存在著差距，這也是事實。在當市長前自己曾去過中國18次，也曾經在美國住過，生活經驗給他的感想是，對抗不是解決問題的好方法，合作會更符合兩岸人民的福祉，為有敞開心胸交流，欣賞別人的進步，透過學習自我成長，才能實現雙贏甚至是多贏。

柯文哲認為，兩岸30年來在各方面的交流已經密不可分，「我對兩案關係的態度很簡單，只要雙方保持善意存有同理心，了解人民的需要一定可以共存共榮。兩岸應該以對話代替對抗，所以提出五個互相，也就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，增加交流促盡善意。

柯文哲指出，這也是雙城論壇的意義，台北市多元民主自由開放的城市，上海是東方之珠，是中國大陸工商最發達的城市。兩個城市各有特色且往來密切，許多台灣人在上海求學、經商、工作，也有許多大陸觀光客到台北旅遊，很多大陸的品牌也已經進入台灣的市場。

柯文哲說，台北與上海都面臨全球化的問題，人口往都市集中帶來繁榮，但過去幾十年來線性經濟帶給城市沉重的負擔，如何為城市減壓，創造新的產業動能，是雙邊城是刻不容緩的議題。

鄧家基未提敏感詞彙 僅周波喊兩岸一家親

台北副市長鄧家基開幕致詞表示，「台灣已然是中國文化基礎上，第一個走向民主的地區，大陸也是中國近代歷史上，第一次有機會影響全世界的強大經濟體，這些成就與貢獻都值得相互尊敬，都必須共同珍惜」、「雙城交流過程中，中國一直展現推動和平發展的目標不變，台灣邁向成熟穩重的民主社會的努力也不變。」

鄧家基稱，在交流過程中，必然呈現台北市長柯文哲過去說的，彼此學習，他們瞭解也尊重中國對某些意見的堅持，中國也瞭解尊重台灣對民主自由的努力，希望透過交流邁向和平發展，實踐民主社會的真諦。

而上海代表、上海副市長周波則再次提及「兩岸一家親」，稱要共同秉持兩岸一家親理念，共同譜寫更多美好的雙城故事，共同維護兩岸和平發展的大局。

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