準海洋局長涉賄選、父曾是通緝犯 韓國瑜重提「聖人難找」

2018-12-19 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜今傍晚證實外傳4位小內閣成員，包括了民政局長、海洋局長、觀光局長以及環保局長名單，其中準海洋局長朱挺玗曾因在競選市議員時買票，被判當選無效，而遭外界質疑。對此韓國瑜表示，朱挺玗已受法院判決並受處罰，希望大家用更寬廣心胸來看小內閣閣員。

根據《蘋果》報導，準海洋局長朱挺玗在2006年當選高雄市議員，但檢調查出朱挺玗曾任立委的媽媽吳德美替她操盤買票，在2008年判決她當選無效定讞，而朱挺玗的父親朱安雄因高雄市第六屆議長選舉賄選案，在2003年經最高法院判刑1年10個月三審定讞後逃亡海外，被政府列為十大通緝要犯之首，更懸賞1億元，最後因逃亡超過12年，追訴期至2015年期滿。

韓國瑜今晚表示，自己之前曾說「芸芸眾生中，我很難找到聖人」，如果個人行為有偏差而遭法律判刑，而這個人在判決後重新出發，也可投入公務部門。現在仍希望對於一些在職業生涯有不良紀錄，且受到處罰的人能寬容以對，看重他們的長才。韓國瑜表示未來的海洋局長朱挺玗已被法院判決，也受到處罰，但有心為市府服務，相信高雄市民能接受她，也希望大家用更寬廣的心胸看待小內閣閣員。

而朱挺玗受訪時也表示，2008年涉賄選已遭法院判決，是過去的事情。未來她會全心努力打拚，全心全力讓高雄的海洋文化成為城市亮點，不會讓韓國瑜與市民失望。

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