國旅暖冬補助被漏掉 竹市府抗議：打壓住房率高的縣市

2018-12-19 13:33

［記者洪美秀／新竹報導］交通部觀光局昨天宣布擴大國旅暖冬自由行方案，每房最高補助1500元，補助期限從明年元月1日到31日，全台除台北、桃園、新竹市外，其餘19縣市全部納入補助。對此，新竹市府城銷處長顏章聖今天說，市長林智堅上任後積極行銷城市，包括青青草原、賞蟹步道、17公里等，更推出城市小旅行和美食，都得到民眾迴響，認為觀光局獨排竹市等3地補助的做法，非常不恰當，也是打壓住房率高的縣市，一定會表達抗議。

顏章聖說，觀光局的國旅暖冬自由行方案對提振觀光市場有一定幫助，但排除新竹市與其他2個住房率超過50％的縣市，甚不公平，市府今天就會行文給觀光局，積極爭取將新竹市納入該方案，以整體提升觀光發展。

新竹市旅館商業同業公會也說，目前經營旅館業成本日漸增加，日前的住房率還很難支撐飯店經營，如果單單透過單方面的資料，未考慮到各地方的不同民情及住宿習慣，來作為補助標準，是很不公平的政策推動，他也提出抗議。

市府城銷處表示，市府2016年起委託中華大學及科技公司針對新竹市主要6大遊憩點包括十八尖山、城隍廟、新竹漁港、風情海岸、青草湖、青青草原等進行遊客數量、遊客旅遊意向資料與遊憩服務的抽樣調查，經2年統計數據顯示，主要遊憩據點約成長24％，第一年調查據點遊客數推估約720萬人次，去年大增到899萬人次，民眾滿意度近9成。

顏章聖表示，像香山區青青草原有北台灣最長磨石子溜滑，兩年來超過94萬人次體驗過；另市府在南寮投入超過11億經費打造新竹漁人碼頭，其中爆紅的「魚鱗天梯」，已成為桃竹苗地區網紅打卡熱點，6月完工的親子沙灘更是小朋友的最愛，這些建設完工後也使遊客數持續成長，從今年4月至8月，4個月已突破2百萬人次，相較去年同期增加50％，展現顯著的觀光效益。

另市府也推出城市小旅行、香山小旅行等深度導覽觀光行程，並舉辦仲夏藝文季、兒藝節、新竹生活節、國際風箏節等，都與在地飯店業者合作，使飯店住房率逐漸提高，也建立城市行銷品牌，尤其明年1月6日舉行的城市馬拉松，也與在地16家飯店旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，這些都是市府的積極作為，觀光局更應鼓勵及補助有做為的縣市。

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