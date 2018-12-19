林筱淇離開北市府？柯文哲：她只是不想去選立委而已啦

2018-12-19 12:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲競辦發言人林筱淇日前表達想留在北市府發揮所長，未料，昨卻在臉書PO文表示「能力不足，沒有機緣能續留北市府」，甚至希望大家幫忙找工作，引起網友關注。柯文哲今受訪說：「沒有啦，是還沒有整體規劃，不急」，接著又說：「她只是不想去選立委而已啦，哈哈。」

林筱淇昨在臉書PO文表示，對工作盡心盡力，盼沒有讓各位失望，能為台灣付出，完成理想抱負，實在相當幸運，但是能力不足，沒有機緣能續留北市府工作，但是這個回憶自己會放在心中永遠珍藏。她希望大家可幫她找工作，而未來希望大家能夠繼續支持與監督柯文哲和北市府團隊。

柯文哲上午出席「消費者保護創新服務宣傳記者會」，被媒體問到林離開是否是損失，兩人是否有理念不合？柯文哲則表示不急，只是還沒有整體規劃。媒體追問，但是她有提到自己能力不足，要大家幫忙找工作，柯則說：「不會啦，這個不用回答，她只是不想去選立委而已啦哈哈。」

外界猜測林可能是想留市府，但沒求到官位，柯文哲則答：「不要這樣講啦！我們有整體規劃，這個要talk、要說服。」

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