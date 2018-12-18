確定走人 陳景峻勸柯P：政治人物要學會放下

2018-12-18 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（18日）早率市府團隊總辭，民進黨籍副市長陳景峻確定去職，陳景峻今也向柯喊話，「政治人物要學會放下、學會容忍」，不要意氣用事。

綜合報導指出，陳景峻曾自詡為「白綠橋梁」，卻因幫柯輔選，遭民進黨新北市黨部認定違紀；北市立委補選白綠合作破局後，柯文哲與總統蔡英文在「蔡柯會」上幾乎零互動，陳景峻對此表示，政治上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，「如果對一個政黨心中有恨，有怨的話，對人民、百姓都不是福氣」。

報導表示，陳景峻也向柯文哲喊話，表示「政治人物要學會放下，學會容忍」，並以人民、國家發展為出發點，他指出，若為了個人利益而不放下，也不互相容忍合作，人民會認為，政治人物只顧自己的利益，「我想這個人民都不會接受的」。

報導稱，陳景峻與市府團隊在台北市政府門口拍完大合照後，也透露自己心其實蠻高興的，並不會感到百感交集，在市府服務告一段落「問心無愧」，心裡也覺得滿舒暢。

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