鄭文燦話講太久 蔡英文虧：在他後面講話要等很久

2018-12-18 16:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕總統蔡英文在選後展開與六都首長的會面，今天下午第二站來與桃園市長鄭文燦進行座談會，雙方暢談航空城及軌道建設以及桃園6大計畫。鄭極力爭取達68.3億元經費，並委屈表示過去30年中央推動超過百個國家級建設，卻沒有一個落腳桃園，...講了快15分鐘，接著他後面發言的蔡英文虧他：「在你後面講話都要等很久。」

鄭文燦發言時，逐一向蔡總統說明北橫風景區、桃園流行音樂中心等六大計畫目標及需求，提到桃園過去30年，台灣超過百個國家級設施，沒有一個落腳桃園，「教育部0、文化部0、原民會0」，有沒有國家歌劇院？沒有，有沒有衛武營？沒有，酸文化部若要來桃園視察，根本沒有可以視察的地方，向蔡英文爭取支持，並直言「重大建設既然定案就要像風火輪一樣衝衝衝，慢就是錯誤」。

鄭文燦說，希望中央可以支持桃園，相信依桃園的教育文化設施再加上交通條件，讓桃園成為亮點，也有執政價值。

輪到蔡英文發言時，她首先恭喜鄭文燦高票連任，並提到之所以選台北及桃園作為與六都首長會面的前兩站，是因為兩縣市都是現任市長連任，針對建設計畫及施政重點都有一定的延續性，和中央的合作需求都可以比較聚焦，不料話鋒一轉，她反問鄭文燦是屬於中年世代、中生世代還是年輕世代？引起現場大笑。

「我看他很少跟人吵架」！蔡英文大讚，鄭文燦執政表現出的「鄭文燦模式」引起大家討論，提到鄭文燦一切以市民福祉為最重要目標，也是鄭文燦模式最重要的精神所在，並說鄭文燦很少和人吵架，因為他相信不吵架多合作，建設的速度可以加快，雖然有人說鄭文燦講話沒有政治味、很無趣，但市民只要仔細聽都可以清楚知道鄭文燦對每個案子的熟悉度，甚至每個細節都可以著墨，話鋒一轉，蔡英文也虧鄭文燦，笑說演講都在他後面，常常都要等很久，「因為他真的講很久」。

針對鄭文燦所提桃園六大計畫，蔡英文表示，由於政務委員張景森已一一回應，就不多談，但提到，在她擔任行政院副院長已來就與鄭文燦共事，二人一起工作、一起打拚，肯定鄭文燦想把事情做得又快又好，相信現在是桃園最重要的建設及，中央也希望與桃園市府緊密合作，讓桃園成為最有力最年輕也最有未來的都會。

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