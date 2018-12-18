小內閣總辭 柯文哲：公開透明是對市民的承諾

2018-12-18 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府小內閣各首長今（18）日上午總辭，台北市長柯文哲也於臉書發文，感謝市政團隊4年來的辛勞，強調過去4年來無首長因弊案下台，這是因投票遴選制度讓公務員升遷不用靠關係，帶來新的政治文化。柯文哲也強調，新任期也會秉持「開放政府、全民參與、公開透明」的信念，「這是我們對所有市民的承諾」。

柯文哲指出，過去4年任期中，市府團隊首長沒有人是因為弊案下台，與過去有很大的不同，這是因為建立了一個依法行政的政治環境，十職等以上的官員都採用「投票遴選制度」，升遷由同儕，包括長官、同事、部屬來票選，「從此升遷不用靠關係，全靠成績與努力決定一切」。

柯文哲強調，這個制度為台北市政府帶來了新的政治文化，公務員可以放心依法行政，不用服務政黨，不用服務意識形態，更不用服務市長，只需要服務市民。

柯文哲表示，不管是今天，明天，還是12月25日新任期就職之後，未來都會秉持「開放政府、全民參與、公開透明」的信念，清廉勤政的文化，繼續在台北市努力，「這是我們對所有市民的承諾」。

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