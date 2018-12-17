史上「最有誠意」廢票 讓王世堅感動到想當面說謝謝！

2018-12-17 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰因為國民黨候選人丁守中的申請，前幾日進行了重新驗票，有參與驗票的律師表示，驗票過程中他竟然看到1張超級「有誠意」的廢票，感動人心到議員王世堅都想當面跟這位蓋下廢票的選民道謝！

賴瑩真律師近日在臉書專頁「律師說真話x賴瑩真律師」PO出1支影片，片中訪問參與北市長選舉驗票的律師們，其中1名律師表示，在眾多選舉無效票當中，竟然有1張選票的5號欄位右邊，被貼了1張北市議員王世堅的彩色照片，貼上這張照片的選民還拿了選舉章，蓋在王世堅照片上方，對議員王世堅的愛慕之情，讓驗票律師忍不住在影片中開玩笑地說，「6號有效票，1張！」。

台北市議員王世堅知道後，在臉書上溫馨向這名可愛粉絲喊話，「阿堅今年是參選中山大同市議員登記15號，不是台北市長6號候選人啦！」，並附上聯絡電話，希望這名粉絲可以跟他聯絡，他想要親自聊表謝意。

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