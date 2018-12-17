不缺席！民進黨推賴尤配角逐彰化縣正副議長

2018-12-17 13:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會下屆正副議長選舉將於25日舉行，國民黨推出現任搭檔謝典霖、許原龍求連任，民進黨議會黨團確定推出資深縣議員賴清美、尤瑞春參選正、副議長，無黨團結聯盟和唯一1席的時代力量都不推派人選角逐。

賴清美和尤瑞春都是蟬聯4屆的縣議員，也是民進黨最資深的縣議員，賴清美說，選後彰化縣政權重回過去國民黨全面執政的局面，民進黨在議會席次中變成在野的「小黨」，推派人選表明民進黨是真正團結的政黨，今後更要努力克盡民代職責監督縣政，不負選民之託。

第19屆彰化縣議員當選人共54席，國民黨拿下28席、無黨籍13席、民進黨12席、時代力量1席，國民黨過半，如果再加上13席無黨籍，國民黨根本不需要再爭取第3或第4勢力支持，輕鬆就可拿下正副議長，民進黨即便希望渺茫，但議會黨團和縣黨部達成共識，推派賴清美、尤瑞春參選。

在野最大勢力的無黨籍，13席議員絕大多數都是藍軍盟友，其中，曾是資深民進黨員、選前退黨改以無黨籍參選的新科縣議員李寶銀，她的先生賴岸璋即將卸任議員，賴岸璋說，議長謝典霖對他們有恩，選票支持謝典霖是人之常情。

無黨籍縣議員張瀚天表示，無黨籍有13席，已超過議會席次5分之1以上人數就能組黨團的門檻，就職典禮後會商議如何讓無黨團結聯盟繼續運作，正副議長選舉由議員自己決定要支持哪一邊，他會支持國民黨人選。

時力新科議員吳韋達指出，他遵照黨中央指示，正副議長選舉，票都投給自己，同時也不加入任何黨團，議會做「做孤鳥」，監督縣政。

不願具名的無黨籍縣議員說，選後國民黨成了席次過半、勢力最大的執政黨，可以繼續用老大心態問政，即使在野勢力結合，舉手投票表決還是贏不過國民黨，未來4年縣政能否受到公正的監督，端賴府會是否能夠真正和諧，和諧與否最大關鍵，在於謝典霖家族和新科縣長王惠美的謝王兩家，究竟可以產生多少的交集，或是2條互不侵犯的平行線。

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