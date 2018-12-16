立委補選白綠拉攏柯P 陳炳甫：他們多1席無助國家社會

2018-12-16 15:12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市第二選區士林大同立委補選「三角督」，民進黨參選人、台北市議員何志偉及白色力量參選人、台北市觀傳局長陳思宇皆拉攏台北市長柯文哲；國民黨參選人、北市議員陳炳甫上午受訪，指近2年立院表現有點荒腔走板，若民進黨、白色力量取得該立委，他們只是多1席，不要說助紂為虐，但對國家社會沒幫助，希望由國民黨進立院多一份監督力量。

至於自己和柯文哲是否為朋友？陳炳甫回應，柯常講，多一個敵人不如多一個朋友，「我跟柯市長以前在市議會互動，不能講朋友、是認識而已，就像日文會分友人、知人，『認識這個人』跟朋友不一樣，他（柯）知道我，我知道他，但我們稱不上朋友吧！」

陳炳甫早上以謝票名義先前往中山區八德市場，被媒體問及3位參選人是政二代、三代議題；陳表示，大家一再提到家族部分，大家也很清楚他父親過世20年、姐姐陳玉梅過世2年，他擁有的就是大家鼓勵支持、自己要持續努力，這部分也不用特別去提醒，陳局長、何議員也好，有家族力量支持當然是很好，大家也不用特別去汙名化他們。

不過，陳思宇還未完成請辭程序，今早仍以局長身分參加台北市體育局指導的馬拉松活動、並上台致詞，且市長室主任蔡壁如也在場，引發行政不公疑慮。對此，陳炳甫並未批評，反說每一個黨都有其支持者、何志偉也有背後許多力量支持，市府官員給陳鼓勵，無可厚非；陳正式請辭前，把工作做好也很好啊！但他說，「增加曝光是好事，但有曝光就有票嗎？不一定吧！大家要先認識你、進而認同你，最後才支持你」但語畢，陳還要大家不要那麼嚴苛。

談到未來規劃？陳炳甫表示，黨內前輩都是請益對象，後續行程會跟台北市黨部討論，不排除請前輩來指導；至於國民黨中央委員連勝文是否邀請？陳說，當然啊、當然啊！也不諱言我跟連私交本來就很好，且選議員時，連對黨內同志都有很努力輔選，當然也是拜託對象之一。

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