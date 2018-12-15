郭家肉粽挺其邁遭韓粉霸凌…管碧玲力挺 買來請志工吃

2018-12-15 18:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鹽埕區「郭家肉粽」只因接到韓國瑜的粉絲訂單後，老闆說自己其實是挺陳其邁的，肉粽店的Google頁面竟被韓粉湧入，洗降為1顆星評價，立委管碧玲今天用實際行動力挺老闆，選民服務時間後訂郭家肉粽給志工品嘗，直播分享給粉絲、選民。

管碧玲立委說，買郭家肉粽、碗粿，要為郭老闆加油打氣。她說。選舉選完了，「讓政治上的對立過去，大家都冷靜下來」、「平常心！讓高雄會更好」，管媽說，選舉剛剛結束激情未退，郭老闆因此受到一些驚擾，呼籲大家，快快回歸日常，一起讓高雄更好！郭老闆，加油！

郭家肉粽也在粉絲團上留言：「只說了挺民進黨陳其邁！遭遇各方韓粉的攻擊辱罵，真是莫名奇妙，感謝委員管媽⋯，真的很感動⋯」。

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