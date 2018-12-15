嗆柯「髒髒包」遭切割 何志偉致歉：不好意思

2018-12-15 14:28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區立委補選白、綠、藍再度對決，民進黨議員何志偉日前稱與台北市長柯文哲關係好，卻因曾形容柯文哲為「髒髒包」，遭柯提起舊恨。對此，何志偉下午致歉，並稱如果柯文哲這麼介意，他也很誠懇地向柯說聲：「不好意思，讓你不舒服了」。

今年5月民進黨提名前立委姚文智參選台北市長後，何志偉當時評論「柯文哲現在是我們的『髒髒包』，吃完後一定要擦擦鼻子，自己靠自己」、「有一時流行，吃完後會把全身弄髒，好險已經退流行」。

何志偉在立委補選登記前，多次向柯文哲表達善意，也稱與柯文哲兩人是朋友、關係好。因此被柯文哲反酸「好到會說我是髒髒包」，更表明與何志偉「親疏有別」。

何志偉回應，他多年來跟柯文哲與台北市政府在市政上的努力，不僅止於一句「髒髒包」，如果柯這麼介意，他也很誠懇地說聲：「不好意思，讓你不舒服了」，那只是針對那個時空背景的一個形容詞，若柯介意這麼久，那真的很不好意思。

何志偉也強調，他跟柯文哲一定是保持最美好的距離，兩人的關係就是議員與市長，但在政策上、公共議題上、市民福祉上，相信有很多是共同的目標。

對於是否擔心被柯文哲白綠切割分明？何志偉說，市民朋友與他接觸到的基層，要的是在政策上的合作、政治上的和解，他覺得有和解、有合作，台灣的公共政策中央、地方才能好好走下去，沒有個人，只有民眾的福祉、沒有個人，只有公共上的議題。

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