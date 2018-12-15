對岸到我校園辦合編教科書發表會 學者批教育部放水

2018-12-15 14:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸合編的普通高中國文第1、2冊，去年經教育部審定通過，不過，該出版社已停業，教育部已撤消教科書許可公告，但對岸的合編教科書團隊近日又來台，在台灣多所校園舉辦新教科書發佈會與教學觀摩。民進黨立委黃國書批評，兩岸合編教科書去年遭媒體揭露後，已遭外界批評，教育部卻持續視若無睹、充耳不聞，繼續放任他們深入校園。東華大學教授施正鋒批評，教育部放水，放任這些人進入校園「木馬屠城」。

對岸的合編團隊、福建師大副校長鄭家建近日率隊來台，5到11日陸續在台北達人女中、桃園大溪高中、高雄國光高中等校，與台灣編寫團隊共同舉辦兩岸語文教學交流研討暨兩岸合編教材新書發布會。

根據新華社、央視與人民日報等多個中國官媒報導，兩岸合編語文教材專案已開展4年半，雙方秉持「九二共識」，精誠合作，去年兩岸編寫團隊在台端出版合編高中國文第1、2冊及中華文化基本教材、高中古詩文選讀共500萬字，已被台北、高雄等地20多所高中使用，今年又合編並在台灣出版高中國文第3、4冊課本、教師手冊、教師用書300萬字。

鄭家建在台北接受中媒採訪時稱，兩岸合編教材宗旨是一起弘揚優秀中華文化，下月起啟動兩岸合編「歷史」教材的兩岸合編論證研討。

黃國書批評，這些教科書、教材目的背後是挾帶政治目的，把「大中國史觀」透過各種方式滲透到台灣，教育部應畫出紅線、嚴格把關，而不是一再對兩岸教育交流活動管理鬆散，讓類似的案例層出不窮，教育防線失守，成為國安漏洞。

東華大學教授施正鋒表示，「這些人深入校園，到底是教學觀摩，還是洗腦？」中國的統戰滲透是「入島、入戶、入腦、入心」，對岸經常落地招待中小學師生參訪，還有校長團被招待去看中國的殲十戰機與導彈，教育部卻放任這些人進入校園「木馬屠城」，西方國家的校園已注意中國假藉「孔子學院」的滲透問題，但我們的教育單位卻放水、毫無戒心。

陸委會解釋，過去兩岸合編高中國文1、2冊，出版社106年出版，但該出版社已停業，該書不在公告教科書內，不得作為教科書。合編的3、4冊，不符我規定，未經送審，也不得作為教科書。有關所提兩岸合編歷史教材，政策未開放，出版單位不具出版教科書資格，該書不能提供學校選用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/