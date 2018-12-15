今天就去吃！陳其邁到郭家肉粽 和老闆大擁抱

2018-12-15 13:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕陳其邁力挺遭韓粉霸凌的高雄老字號「郭家肉粽」，他表示今天就會去吃！中午立刻前往，並與老闆來個擁抱。

位於高雄市鹽埕區的「郭家肉粽」，只因接到韓國瑜粉絲訂單後，老闆說自己其實是挺陳其邁的，肉粽店的Google頁面就慘被韓粉入侵、洗1星評價。不過也引發大批網友聲援，批評韓國瑜聲稱的「愛跟包容，原來是假的」。

陳其邁今天上午前往鹽埕區的駁二藝文中心，參觀動漫祭，媒體詢問他對此事看法？陳其邁說，郭家肉粽非常出名，他去都吃到飽才走，「不管什麼粉，要愛和包容，我待會就去吃。」

陳其邁強調：「吃肉粽好吃就去吃，不要分來藍綠，我也常去吃很多美食，總不可能先問店家支持韓國瑜？還是支持陳其邁？」他呼籲大家一起來，讓高雄店家生意更好。

陳其邁隨後果真前往郭家肉粽，並與老闆來個大擁抱，以實際行動替他加油打氣。

另針對民進黨中生代共推「大師兄」卓榮泰選黨主席，陳其邁強調，卓榮泰是非常適合的人選，慢工出細活，愈相處愈了解，發現他是堅持理想、很Nice的人，大家給他一點時間，相信他能帶領民進黨迎向挑戰。

陳其邁強調，過去立法院有籌組60社，就是1960年代立委的組合，「我們這一輩會全力與卓榮泰承擔責任，共同打拚」。

郭家肉粽老闆今年10月曾在陳其邁的直播中露面。（圖擷取自「陳其邁 chen chi-mai」臉書）

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