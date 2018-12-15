風水斷仕途？命理師揭林佳龍敗選兩大原因...

2018-12-15 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍九合一大選敗陣，令不少人感到意外。有命理師以風水角度分析，台中市長辦公室風水呈現「踩空煞」，使林佳龍運勢下滑，有志難伸，還提醒準市長盧秀燕，若不改變，未來連任也可能失利。

根據《三立新聞》報導，命理專家楊登嵙指林佳龍敗選有兩大主因。一是因為台中市政大樓為「ㄇ」字型，市長辦公室下方是空的川堂，容易導致磁場不穩，風水上俗稱「踩空煞」，坐在裡面的人運勢會漸漸下滑。

他說，以往在選舉上屢屢過關斬將的前市長胡志強，搬到新市政大樓後便在2014年敗選，在風水未變的情況下，林佳龍也僅當了一屆，認為若再不改，盧秀燕的運勢可能也會受到影響。解決辦法只要將辦公室遷到文心樓或惠中樓，或在桌子、地板底下放置羅盤穩定磁場即可。

敗選第二原因，楊登嵙認為，53年次屬龍的林佳龍在今年狗年沖太歲，對運勢影響很大，競選高雄市長的陳其邁也是53年次，同樣敗選。至於前總統陳水扁力薦林佳龍擔任行政院長，楊登嵙表示，雖然林不具有帝王之相，但未來走運的話，是有機會坐上院長大位。

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