陳思宇酸對手「連勝文們」 陳炳甫：羨慕他高壯帥

2018-12-14 15:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同立委選區補選，民進黨北市議員何志偉、「柯家軍」北市觀光傳播局長陳思宇今早前後到台北市選舉委員會登記，國民黨北市議員陳炳甫下午在太太與友人陪同下前往登記參選，形成藍、綠、白「三腳督」對決，陳炳甫表示，這場選戰絕對是場硬仗，看起來柯市長或綠營都抱著十足把握來參戰。

媒體問白綠合作破局是否對國民黨有優勢？陳炳甫認為不會，時代力量在中山大同區新科市議員林亮君從0到獲得1萬8千多票，1萬8千多票絕對不全是民進黨流出來的，也因為林亮君出線，造成黨籍市議員林亭君的損失（指落選），因此白綠藍都要各自努力。

對於白色力量崛起，陳炳甫正面看待，表示是件好事，除了藍綠以外，有不同聲音也是個好事情，只要為了國家、社會與人民努力都是好事情。

媒體問外界解讀北市立委補選是3大家族對決之爭，陳炳甫笑說，應該還好吧！剛好之前都有家人從政所以看起來是家族，但現在也沒有什麼家族不家族的，因為各位前輩努力，後面才有機會承擔。

時代力量黨主席黃國昌指何志偉參選，代表「金權派系政治又回來了」的看法，陳思宇今早前往登記參選時，也暗酸對手說，「政壇上有非常多的連勝文們」。陳炳甫也被問「政壇上有非常多連勝文們」看法，陳炳甫說，每個人對每件事都有不同判斷，就像每家媒體判讀也不一樣。

媒體再問陳炳甫被指「你像連勝文們」覺得是褒還是貶？陳炳甫則笑說，可以像連勝文這麼高壯帥，夫人又這麼漂亮，令人很羨慕的事情。

由於陳炳甫剛連任議員，又登記立委補選有選民不能諒解，對此陳炳甫說，目前確實有些反對聲音，他必須老實承認，但這場是個硬仗，從泛藍市議員或國民黨台北市長候選人丁守中這次市長得票數、歷史資料，士林大同這兩區是綠大於藍，他一定要加倍努力。

陳炳甫相當有信心說，高雄韓國瑜市長旋風成功，高雄都可能了，沒有什麼事情不可能的。媒體問是否會找韓國瑜站台，陳炳甫未正面回應，僅表示黨內前輩都是他請益的對象，他都會爭求前輩的支持。

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