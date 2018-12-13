網路瘋傳柯呈枋立委補選看板圖 本尊說話了…

2018-12-13 19:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕師奶殺手來了？今天彰化縣網路瘋傳前副縣長柯呈枋選舉看板圖，許多人還跑去現場看，才發現原來只是網傳圖片只是「示意圖」；對此，目前擔任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋鬆口說，「回鄉，大家都喜歡」，將會在傾聽與審慎評估！

許多人今天都在LINE收到有柯呈枋照片的看板示意圖，示意圖上文字是「向鄉親問好」，「新年快樂，心想事成」，雖然沒有提到要參選，但是濃濃的選舉意味，不言可喻，坊間也盛傳，看板地點都已經找好了，過兩天就會掛上，也為即將登場的鹿港、和美區立委補選投下震撼彈，由於柯呈枋上次跟縣長選舉擦身而過，這次是否披掛上陣？民眾都非常好奇。

柯呈枋今天接受記者電話訪問時說，他知道許多人都在LINE收到有他照片的看板示意圖，他只能說「非常感謝支持者」。

他說，「能夠回鄉，大家都喜歡」，他的家人都還在彰化，他也每星期都會返鄉，伸港是他的老家，許多鄉親也有很多人勸進，但他離開彰化已經4年了，這段期間沒有在地方經營，所以對於支持者與鄉親的勸進聲音，他會「傾聽聲音，並審慎評估」。

柯呈枋說，這次立委補選，藍營有多位已表態的人選，他也都表達祝福，目前他還在雲嘉南分署工作，至於下一步，讓他「思考一下」。

不過，關心政壇人士認為，網路瘋傳柯呈枋立委補選看板圖示意圖，這是「試水溫」的動作，因為柯呈枋這4年沒有在彰化走動，需要重新喚起民眾的記憶，但看到看板示意圖上的文字「向鄉親問好」，完全就是當初重用、提拔柯呈枋的前縣長卓伯源以往看板上的經典口號，這也代表這場立委補選當中，藍營各派系角力磨刀霍霍，準備在氣勢正旺時搶攻席次。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉強調，立委補選提名由黨中央來主導，將等立委王惠美就任縣長後，才會開始辦理登記，黨中央協調不成，才會再辦理民調。

張曼莉說，目前黨內有意六連霸縣議員凃淑媚、二連霸縣議員林庚壬以及王惠美競選總部副主任委員、醫療顧問團團長蔡明忠，還有支持者力拱的柯呈枋，而和美鎮長阮厚爵表態沒有規畫，但黨需要的話，就尊重黨的規畫。

民進黨方面，被點名的有即將兩任屆滿的鹿港鎮長黃振彥、連任失利的縣議員林士堅，以及前文化局長陳文彬；在無黨籍部分，有縣議員黃玉芬、前立委黃文玲，也都遷好戶籍，做好萬全的準備。

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