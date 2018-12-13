賴峰偉上任之初 多項課題面對考驗

2018-12-13 22:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長當選人賴峰偉選後迫不及待前往中國，主要是洽談「觀光直航」、海洋廢棄物及中國漁船越界、抽砂等議題，除了拚經濟、振興漁業之外，還有許多嚴苛的議題等待其上任解決，其中台華輪汰換案、小巨蛋案等都成為焦點。

航行高雄與馬公定期航班台華輪，自1989年開航以來，使用近30年，多年來一直有汰新更換的計畫，但隨著政權輪替，每次改朝換代就會出現變化，使得新台華輪遲遲未見蹤影，成為澎湖縣民心中永遠的痛，此次澎湖綠地再度變藍天，原本規畫發包的台華輪案又緊急喊停，恐將再度延宕，讓澎湖人感嘆回家之路路迢迢。

另外備受爭議的澎湖小巨蛋案〈多功能體育館〉，一直在馬公南澳段與文化段間拉鋸，雖然議會認為南澳段較為適合，在交通及腹地考量都是首選，但最後仍興建在文化段為宜，以便結合既有體育館、體育場、文化局園區等，成為完整體育文化園區。雖然已經動工，但傳出賴可能改為停車場，移往原先規劃的南澳段，全案也出現變數。

除了台華輪、小巨蛋案充滿變數外，更令外界譁然的是當初陳光復停建前朝王乾發大倉媽祖案、全民風能公司等，都傳出有敗部復活的可能性；至於引發外界爭議的澎湖海上花火節施放場次及停辦與否，也是考驗新政府的決策，都有待後續觀察。

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