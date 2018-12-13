也被點名黨主席 潘孟安：以縣政為主

2018-12-13 12:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕誰來接下民進黨主席重任，屏東縣長潘孟安也是被點名者之一；今天他面對媒體詢問時，重申「屏東離台北很遠」，他個人仍以縣政為主。

屏東縣長潘孟安表示，前幾天在加拿大行銷屏東農產品時，接到朋友的詢問，也有政界前輩的鼓勵、詢問，這出乎他的想像，因為他個人歷經屏東縣民的檢驗、認同後，就是希望把縣政做好，至於黨主席的改選，他認為民進黨人才輩出，不管從創黨的年代到中生代或年輕一代，每個人做為執政團隊的一員，做為民進黨的一份子，「我們都責無旁貸」，在改組之後要繼續為民進黨效力，重新贏回台灣人民的心。

潘孟安又說，但誰來擔任主席？他想自己和許多縣市長一樣，都面臨縣市政務的挑戰，尤其屏東又離台北那麼遠，他尊重黨內前輩大家共同的決定，做為黨的一份子，他會在屏東守住民主的燈塔。

潘孟安還指出，民進黨沒有所謂「指定」的做法，民進黨是大鳴大放的，這是創黨的進步價值，他近來看過很多報導，雖然對現在的困境大家憂心忡忡，憂民進黨的未來，但他對台灣人民還是有信心，期待黨在療傷止痛後，未來新的黨的領導者如何配合政務，配合府院黨，重新找回人民的信任，他認為才是最重要，「我個人還是以縣政為主」，會做好更多政務的推動。

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