雲林上場當主角！張麗善就職 將穿雲林子弟吳季剛禮服

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長當選人張麗善25日就職典禮將邀請雲林各界傑出人士返鄉參加，今天與準文化處長陳璧君一起到雲林子弟、知名設計師吳季剛（Jason Wu）服裝代理品牌店試裝，就職典禮當天將穿著吳季剛的服裝，讓「雲林上場」當主角。
張麗善指出，雲林有非常多的旅外菁英，為讓大家看到雲林，就職當天將邀請雲林各界傑出人士返鄉，她已致電吳季剛的母親，接續還會邀請國際馬拉松選手林義傑、知名藝人藍心媚、設計師林國基等人。
張麗善說，雲林人才濟濟，在各個層面都有專精的人才，未來將維合這些在地，或外漂人才的力量，帶動雲林各項產業發展，讓更多「外漂」雲林子弟都能回故鄉發展。
張麗善今天到吳季剛服裝代理品牌店試了多套禮服，有風衣式連身長裙、黑白格紋不修邊連身裙、桃紅色襯衫搭配過膝皮裙等，工作人員一一拍照後，將傳給在美國紐約的吳季剛看，請他給予建議後再決定25日當天的穿著。
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雲林縣長當選人張麗善今天到知名設計師吳季剛服裝品牌代理店試裝，25日就職典禮將穿吳季剛的作品，讓雲林上場當主角。（張麗善提供）
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雲林縣長當選人張麗善今天到知名設計師吳季剛服裝品牌代理店，為就職典禮試裝。（張麗善提供）
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雲林縣長當選人張麗善今天到知名設計師吳季剛服裝品牌代理店，為就職典禮試裝。（張麗善提供）
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