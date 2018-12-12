雲林上場當主角！張麗善就職 將穿雲林子弟吳季剛禮服

2018-12-12 17:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長當選人張麗善25日就職典禮將邀請雲林各界傑出人士返鄉參加，今天與準文化處長陳璧君一起到雲林子弟、知名設計師吳季剛（Jason Wu）服裝代理品牌店試裝，就職典禮當天將穿著吳季剛的服裝，讓「雲林上場」當主角。

張麗善指出，雲林有非常多的旅外菁英，為讓大家看到雲林，就職當天將邀請雲林各界傑出人士返鄉，她已致電吳季剛的母親，接續還會邀請國際馬拉松選手林義傑、知名藝人藍心媚、設計師林國基等人。

張麗善說，雲林人才濟濟，在各個層面都有專精的人才，未來將維合這些在地，或外漂人才的力量，帶動雲林各項產業發展，讓更多「外漂」雲林子弟都能回故鄉發展。

張麗善今天到吳季剛服裝代理品牌店試了多套禮服，有風衣式連身長裙、黑白格紋不修邊連身裙、桃紅色襯衫搭配過膝皮裙等，工作人員一一拍照後，將傳給在美國紐約的吳季剛看，請他給予建議後再決定25日當天的穿著。

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