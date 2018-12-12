侯寬仁查馬被行政議處案 監委陳師孟列4大疑點

2018-12-12 14:54

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員陳師孟質疑前總統馬英九「下條子」，動用行政資源，要時任法務部長王清峰議處偵辦馬特別費的高檢署檢察官侯寬仁，涉妨害司法公正，申請立案調查；歷經9個月蒐證並約詢相關人，調查報告今通過審查，對侯寬仁遭行政懲處一案提出4大疑點。

陳師孟指出，人事懲處案件有無「秋後算帳」情節，本即難以從既存事證查明；本案雖綜整出侯寬仁於2010年間遭行政懲處的4大疑點，因正副總統並非屬監察院職權行使之對象，且本案又不以追究案關人員行政責失為目的；乃本於對「真相」負責之態度，將本案來龍去脈理清並公布，供國人與歷史公斷。

陳師孟所提出的4大疑點，首先，法務部於2010年1月26日收到總統馬英九親批要求部長王清峰「一閱並說明」的剪報後，對查究侯寬仁偵辦其市長特別費案行政違失一節，前後態度丕變。

其次，本案高檢署考績會經審議後，原作成侯寬仁「不予議處」的決議，該決議後經高檢署檢察長提起復議、法務部要求再予查明等，以致高檢署於2010年3月5日至8月17日前後僅約5個半月的期間，對侯案密集進行了多達5次的考績會議，最終做成對侯「發命令使之注意」處分的決議。

第三，本案高檢署考績會既對馬特別費筆錄案，決議予以「發命令使之注意」的處分；但該懲處案經層層修改，最終仍作成相對於他案較重的懲處，遭申誡一次。本件除無會議討論過程的記錄外，案關人員多以不復記憶為辭，致難以窺知懲處度衡酌或調整的理由。

最後，馬英九於2008年5月20日就任第12任總統後，侯寬仁該年度的考績即列乙等，而後2010年間馬總統以陳長文律師的讀者投書剪報，要求法務部長「一閱並說明」，侯當年度雖曾另獲記一大功，年度考績卻再次乙等。

此案源於2013年10月1日，法務部前政務次長李進勇在立法院舉行記者會，指控2010年1月25日，時任總統的馬英九展開久博之旅，在出國之際，剪下與他交好的律師陳長文在聯合報投書，親批「請王部長清峰一閱並說明 英九 九九、一、廿五」。李進勇認為「馬用陳長文、王清峰及黃世銘追殺侯寬仁」，引起軒然大波。

陳師孟上任後，認為若有此事，馬英九將有妨害司法公正之嫌，今年3月正式申請立案調查，歷經9個月蒐證，陸續約詢侯寬仁等人，另請法務部前部長王清峰提供書面說明，全案調查完竣，調查報告今通過司法獄政委員會審查通過。

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