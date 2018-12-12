公投影響台日關係與CPTPP 鄧振中嘆「涉及國際不能看好戲」

2018-12-12 12:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕反日本核災區食品公投後，恐影響台灣爭取加入CPTPP進程。行政院政務委員鄧振中說，這個問題需要大家一起想辦法解決，但國內有些人卻抱著「看好戲」心態，讓他感嘆「涉及國際的事情不能幸災樂禍」。他強調政府將持續交涉改善關係，也不會放棄爭取加入CPTPP，但盼社會了解與支持。

台灣公投「反對日本福島等五縣食品進口解禁」通過後，中國開始解禁日食，台灣可能成為最後一個開放進口的國家。日方日前對此表示不排除到WTO提告，日本外相河野太郎也公開表明，若因此影響台灣加入CPTPP，是令人遺憾的事情。

鄧振中昨出席日本天皇華誕酒會時受訪表示，公投題目的問法「是很引導性的」，使事實沒辦法呈現在題目上，「事實是核污染的東西不會進來」。鄧振中說，沒有哪個國家政府會把污染的東西給自己人吃，台灣作為進口國一定要求出口國檢驗，至少三到四道程序，因為「核汙染」才是我們擔心的事情，但題目裡故意拿掉，只問要不要繼續禁止，「其實這些產品和國人到日本吃的都是一樣的東西」。

鄧振中說，國內有些人現在抱著「你們去解決啊」的看好戲態度，對台日關係是很大的重創，讓社會沒辦法共同想辦法解決這件事情。他感嘆說，別的事情不說，但涉及國際的事情不能幸災樂禍。鄧振中說明，台灣主張自由貿易，長期而言對台灣發展很重要，但我們要求別人不能對我們不公平的同時，我們自己也不公平地對別人，「訊號不一致」，對台灣是非常、非常不好的。

鄧振中說，公投結果出來政府當然尊重結果，但將持續交涉、透過其他方式持續改善對日關係，也不會放棄爭取加入CPTPP。鄧振中強調，國際關係有很多條路，但目前最重要是「希望社會上給對日關係一個支持」，不要一直嘲笑「助日」，因為「我們的責任就是幫助台灣對外關係，不是助日而助台日」。

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