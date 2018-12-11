竹市正副議長開放入黨角逐提名 國民黨內砲聲隆隆

2018-12-11 16:33

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部今天邀集黨籍當選的市議員座談，會中針對議會正、副議長人選進行討論，經過多方討論激辯，有參與者認為黨部開放有意角逐正副議長者在17日前加入國民黨以爭取黨的提名，持反對態度，認為這等於是放棄國民黨自主權，黨內砲轟聲音不斷，認為實在有失黨格。

對此，國民黨市黨部主委呂學樟說，對有意角逐正副議長的黨籍同志，黨部13日及14日兩天開放黨員及黨籍市議員領表登記，只要符合是黨員及市議員的條件都可領表角逐。當然也包括曾是國民黨員，如今想申請恢復黨籍或被徹銷黨籍經一段時間後想重新入黨者，黨部的立場是持開放態度，17日會進行黨內投票，用來決定誰代表國民黨參與正副議長的選舉。

但有當選的資深國民黨籍市議員說，國民黨又不是沒有人，當選的市議員席次也有15席，雖非過半，但已具一定影響力，質疑黨部若同意選後開放給非國民黨籍者加入國民黨後代表國民黨爭取正副議長，等同國民黨已將正副議長拱手讓給原本不支持國民黨的市議員，如此實在很難看，也對黨內有意爭取正副議長的人不公平。

也有黨籍市議員建議召開市議員當選人的黨團會議，應由黨籍市議員先凝聚共識，不能由黨部的意見凌駕黨團的共識，如果雙方沒有交集或共識，再由黨部協調。

但也有黨籍市議員認為，若有意角逐正副議長大位者加入國民黨後獲得提名，不正可以壯大國民黨在野的實力，對市府絕對能有監督的力量，只要是認同國民黨者都可加入爭取黨的提名，才能顯示國民黨的包容力，因此傾向支持開放態度。

國民黨新竹市黨部預計17日進行黨內正副議長的初選投票與提名，屆時只要加入國民黨者都可角逐爭取提名，前提是要認同國民黨，而國民黨也會提名正副議長的人選，希望掌握市議會絕對多數席次，發揮制衡監督市政的力量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/