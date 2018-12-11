吳寶春自稱「中國人」該同情？ 呱吉嗆：別拿周子瑜相比

2018-12-11 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕知名麵包師傅吳寶春昨發聲明，強調他支持「兩岸一家親」與「九二共識」，還自稱「我是生於中國台灣的麵包師」，引發各界砲轟，有網友便拿來與藝人周子瑜事件相比，認為台灣人有雙重標準。對此，新科北市議員、網紅「呱吉」邱威傑認為，兩者狀況根本不同，不該相提並論。

「吳寶春說中國台灣時，讓許多人錯愕傷心。有人說台灣人對周子瑜和吳寶春有雙重立場。真的嗎？周子瑜和吳寶春是同一件事嗎？」呱吉在臉書直言，他認為吳寶春與周子瑜情況根本不同，也不是同一件事。

呱吉表示，「當年隻身在異地發展的周子瑜，被迫拍下宛如恐怖份子處刑的表態影片時，大家感受到的不是背叛，而是一種台灣在國際間沒有朋友、沒有選擇的共感悲傷。」

呱吉指出，反觀吳寶春在台灣將麵包店生意經營得有聲有色，有的是選擇空間，而當他頂著「台灣之光」的頭銜，說出「不會只專注中國13億人市場，會放眼全世界70億」這類言論時，「他已經用台灣情懷向我們的社會提款。」

呱吉表示，「今天我們覺得特別受傷，不正是因為這個社會慷慨解囊過了嗎？」他強調自己沒有特別感覺，只是想安慰大家「投資一定有風險」，因為吳寶春的選擇不代表我們犯了過錯，甚至吳寶春本人也沒錯，只是大家需有「投資有賺有賠」的領悟。

2016年總統大選前，當時16歲的周子瑜因手持一面小國旗，被藝人黃安向中國檢舉為台獨藝人，周子瑜被迫像人質般的宣讀「我是中國人」並公開道歉。

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