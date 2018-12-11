要吳寶春別裝可憐 范世平轟：他不缺錢 只是要賺更多錢

2018-12-11 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕麵包冠軍師傅吳寶春最近因發聲明自稱中國人、支持「九二共識」引來爭議，台灣師大政治系教授范世平認為，不需要同情吳寶春，吳寶春也別裝可憐。

范世平今在臉書發文，認為吳寶春不應該裝可憐，吳寶春昨發聲明表示他們只是「小小麵包店」，但媒體卻報導吳早在4、5年前就買下創始店「都廳苑」一樓店面與六樓豪宅，總花費高達1億6692萬元。范世平直言，不要說吳寶春是為了五斗米而折腰，「他不缺錢，只是要賺更多的錢，所以不要裝無辜」。

范世平也說，他比較同情那位揭發阿扁裝病的高雄麵包師傅，如果為了生計去上海、說出與吳寶春一樣的話，就可以理解。吳寶春曾說「無力解決兩岸的問題」，范世平認為這樣講沒有錯，但吳有能力決定要不要去。

吳寶春又說希望麵包成為兩岸交流的友善大使，范世平卻直言，「大使」是「國家對國家」外交關係下才有的職銜，吳寶春想對中國輸誠結果表錯誠，難怪引來中國網民不滿，最後更裡外不是人。

范世平也批評吳寶春，過去在官網稱是「台灣國家特色麵包」，還找前高雄市長陳菊站台，結果現在不只去了上海、不認過去的發言、改了官網，更找高雄市長韓國瑜開記者會，「這種政治算計，還真厲害，吳自稱單純，是嗎？」

范世平也建議即將與中國上海舉行「雙城論壇」的台北市長柯文哲，可以在雙城論壇探討這個問題。

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