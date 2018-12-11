選後照查！大埤鄉代當選人陳上詩收押 另面臨當選無效之訴

2018-12-11 15:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣大埤鄉民代表當選人陳上詩涉現金賄選，選後檢警仍傳喚收受賄款選民、相關共犯、證人，並拘提陳上詩到案，因涉案情節重大，今天依違反選罷法收押陳上詩，檢方並將提起當選無效之訴。

雲林地檢署偵辦賄選，選後仍不鬆手，雲林檢警查獲陳上詩參選雲林縣大埤鄉鄉民代表，為能順利當選，選前11月間透過唐姓樁腳，以每票1000元為對價向大埤鄉有投票權選民行賄買票。

掌握確實情資後，雲林地檢署檢察官李濂指揮斗南警分局，連日來傳喚已收受賄款的選民及相關共犯、證人到案，並拘提已順利當選鄉民代表的陳上詩。

經檢察官訊問後，涉案選民與樁腳到案後，坦承犯行，自願繳交不法所得2萬3000元，陳上詩涉嫌違反公職人員選舉罷免法行賄罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯及證人之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華指出，檢方與警、調、政風等單位持續積極投入選舉查察，杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入；並提醒民眾踴躍檢舉不法，即使選後仍會嚴速偵辦，針對該案檢方仍將對陳上詩提起當選無效之訴，予以嚴懲。

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