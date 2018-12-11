自稱中國人惹議 吳寶春遭嗆「要有骨氣、台灣人要團結」

2018-12-11 14:10

［記者黃旭磊／高雄報導］曾獲世界冠軍、知名麵包師傅吳寶春，昨在官方臉書發表「兩岸一家親，支持九二共識。」聲明，指「身為中國人，是我的驕傲。」引發台灣輿論抨擊，他為此求救先前曾公開支持九二共識的準高雄市長韓國瑜，兩人今天下午在高雄店合體說明，受訪前，有民眾於店外高喊「要有骨氣，吳寶春要有骨氣，人家才會疼你！」

吳寶春、韓國瑜2人今天下午1點半許受訪，高雄店外聚集上百名民眾與警察、媒體，有民眾特地買麵包表達支持，也有人高喊，「我是正宗的台灣人，吳寶春要有骨氣，人家才疼你。」不過，這名民眾當場遭旁人嗆聲「我是中國人啦！」情勢一度緊張，所幸轄區苓雅警分局、高雄店工作人員急忙安撫，沒讓情勢升高。

吳寶春、韓國瑜今天首次見面，2人受訪前約在都廳苑大廳，吳寶春向韓國瑜介紹電影「世界第一麥方」，韓國瑜答，有看那部電影，由於吳相當緊張，看似說不出話，韓隨即問候「還好吧」，並以右手撐住吳寶春走向記者會場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/