昨稱中國人惹眾怒之後 吳寶春今稱我還是吳寶春

2018-12-11 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕由於被中國網友定調為「台獨麵包師」，知名麵包師傅吳寶春昨（10）日傍晚在臉書發表聲明，強調他支持「兩岸一家親」與「九二共識」，「我是生於中國台灣的麵包師，身為中國人，是我的驕傲」，惹怒大批台灣民眾，吳寶春今（11）日與高雄準市長韓國瑜一同召開記者會，他稱，自己有責任為年輕人開闢市場，「吳寶春還是吳寶春」。

在韓國瑜發表談話，表示力挺到底後，吳寶春也表示非常感謝韓國瑜支持他的專業，表示麵包的世界很單純也很快樂，很喜歡用麵包跟大家交朋友，也對於有很多年輕人因為他而進入此行業而感到榮幸，「我有責任為年輕人創造更大的市場」、「最後，吳寶春還是吳寶春」。

而現場媒體提問，針對過去曾表示自己不會只專注中國13億人市場，會放眼全世界70億人的發展機會，因而被中國認為是台獨，是否感到談話原意被扭曲？對此吳寶春則結巴，多次欲言又止，只回應「我的專業就是做麵包，謝謝」。

此時韓國瑜插話表示：「麵包師傅的專業就是麵包，過多政治問題都超乎他的世界」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/