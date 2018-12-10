柯P被轟演戲 陳佩琪：夫妻發臉書要經對方同意？

2018-12-10 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長夫人陳佩琪昨晚在臉書大談「白綠合作」議題，今日柯文哲受訪時卻表示對此事不知情，卻遭前警大教授葉毓蘭砲轟「演技可以勇奪奧斯卡金像獎」。今晚陳佩琪又在臉書發文，她回應葉毓蘭，強調與柯文哲的臉書都是「各寫各的」，更反問「我和先生各發各的，是很奇怪嗎」？

陳佩琪在臉書表示，從昨日發布臉書貼文，到今日早上幫柯文哲準備早餐的時候，她都沒有想到要跟柯文哲報告她在臉書寫了些甚麼，「我從2014年4月開啟臉書以來，任何一篇文章，都是我一字一句在電腦前親自敲出來的， 發出前從沒別人看過或改過」。

陳佩琪也說，她認為「夫妻間是獨立的個體，也該互相尊重」，對於柯文哲發布在臉書的內容，陳佩琪也都是等先生發布之後才去按讚。

文末，陳佩琪更反問「我很好奇，在台灣夫妻之間發臉書是否都會經過對方同意？我和先生各發各的，是很奇怪嗎？有人說他演的可得奧斯卡獎，有人說我們講好什麼時候寫什麼，真的有台灣夫妻是這樣的嗎？」陳佩琪再次強調，她與柯文哲絕對不會在發文之前徵得對方同意。

陳佩琪這番話也獲得許多網友的共鳴，相當贊同「夫妻間是獨立的個體」，有網友表示，「什麼時代了，發臉書文還要請示另一半」，還有網友附和，「在地球上的每個人，都是獨立的個體」。

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