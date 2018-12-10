林右昌代理民進黨主席 藍促為基隆爭福利 綠議員砲轟

針對國民黨議員韓良圻提案建請基隆市長林右昌榮任民進黨代理黨主席，應該利用黨的資源，爭取基隆市福利，民進黨議員游祥耀聞訊站起來砲轟，不應再有黨政不分的舊思維。（記者俞肇福攝）

針對國民黨議員韓良圻提案建請基隆市長林右昌榮任民進黨代理黨主席，應該利用黨的資源，爭取基隆市福利，民進黨議員游祥耀聞訊站起來砲轟，不應再有黨政不分的舊思維。（記者俞肇福攝）

2018-12-10 14:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕第18屆基隆市議會今天是最後一天開議，上午討論提案時第一案，就砲聲隆隆。該提案內容是基隆市長林右昌榮任民進黨代主席，希望市長運用黨主席的資源，為基隆市爭取福利，市議員游祥耀痛批，黨歸黨，政歸政，如果還黨政不分，用黨來圖利的舊思維不改變的話，台灣會萬劫不復，他堅決不能通過。

游祥耀說，黨歸黨，政歸政，林右昌代理黨主席，他可以隨便用黨的資源嗎？不要老是用國民黨黨政一家的思維來看待這事，黨是選舉機器，台灣之所以不會進步就是這樣，用黨來圖利。

他還痛批，如果這種思維不改變的話，台灣會萬劫不復，大家準備當亡國奴。他反問，這可以通過嗎？基隆市議會要是通過，會貽笑大方。

該提案是國民黨籍市議員韓良圻提案，案由是「本市市長榮任代理民進黨主席，為本市之光，應予以肯定，但本市各種福利無法與鄰近都市比擬，希望市長可以運用主席的資源，爭取本市與鄰近的北北桃，各項福利可與之相若」。

民進黨籍的游祥耀本來還想再講，但被民進黨籍的審查會主席蘇仁和制止，游祥耀氣得大罵，他不可以發言讓市民來當裁判嗎？並問蘇仁和上午制止幾人發言了，不料蘇回答「只有你一人」，游祥耀更火了，「你跟我有仇喔？」，蘇仁和回答，「沒有啦，因為你沒選上，我可以欺負你」，他趕緊再補充，「選輸很衰了，不要再這樣了，那是開玩笑的」，蘇仁和最後做成決議，建請市府參考。

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