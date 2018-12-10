林右昌代理民進黨主席 藍促為基隆爭福利 綠議員砲轟

2018-12-10 14:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕第18屆基隆市議會今天是最後一天開議，上午討論提案時第一案，就砲聲隆隆。該提案內容是基隆市長林右昌榮任民進黨代主席，希望市長運用黨主席的資源，為基隆市爭取福利，市議員游祥耀痛批，黨歸黨，政歸政，如果還黨政不分，用黨來圖利的舊思維不改變的話，台灣會萬劫不復，他堅決不能通過。

游祥耀說，黨歸黨，政歸政，林右昌代理黨主席，他可以隨便用黨的資源嗎？不要老是用國民黨黨政一家的思維來看待這事，黨是選舉機器，台灣之所以不會進步就是這樣，用黨來圖利。

他還痛批，如果這種思維不改變的話，台灣會萬劫不復，大家準備當亡國奴。他反問，這可以通過嗎？基隆市議會要是通過，會貽笑大方。

該提案是國民黨籍市議員韓良圻提案，案由是「本市市長榮任代理民進黨主席，為本市之光，應予以肯定，但本市各種福利無法與鄰近都市比擬，希望市長可以運用主席的資源，爭取本市與鄰近的北北桃，各項福利可與之相若」。

民進黨籍的游祥耀本來還想再講，但被民進黨籍的審查會主席蘇仁和制止，游祥耀氣得大罵，他不可以發言讓市民來當裁判嗎？並問蘇仁和上午制止幾人發言了，不料蘇回答「只有你一人」，游祥耀更火了，「你跟我有仇喔？」，蘇仁和回答，「沒有啦，因為你沒選上，我可以欺負你」，他趕緊再補充，「選輸很衰了，不要再這樣了，那是開玩笑的」，蘇仁和最後做成決議，建請市府參考。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/