促轉會預算審查卡關 綠委籲「國家須往前走」

2018-12-10 12:26

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是國際人權日，立法院司法及法制委員會今排審促轉會預算，卻遭國民黨立委強力杯葛，認為促轉會代理主委楊翠列席報告違法，導致會議在13分鐘內結束，會中藍委甚至翻桌抗議；民進黨團事後召開「威權加害者怕真相」記者會，呼籲莫因「張天欽」事件，讓追求歷史真相、平復司法不公的促轉會無法運作。

民進黨黨團幹事長李俊俋表示，今是國際人權日，也是美麗島事件發生39年，但非常遺憾的是，今早司委會要審促轉會預算時，國民黨要求散會，藍委甚至把桌子翻了，作勢要打楊翠；我們不解國民黨訴求為何，促轉會前副主委張天欽已因說錯話下台，但當初造成歷史冤獄的，讓這麼多人受苦的加害者還在囂張。

李俊俋指出，昨天促轉會有了第二波過去司法平反的名單，共1505人，加上第一波1270人，總共有2775位被害者的司法判決被平反，這不就是促轉會要做的事，要努力追求真相，平復司法不公，這就是原來的目的跟意義；強調選舉已結束，希望大家冷靜處理事情，歷史會過去，但國家必須往前走。

司委會召委周春米說，行政院長依據相關法律規定，指派代理主委出席，但我們很遺憾，甚至非常憤怒看到國民黨的委員，把列席官員的桌子在會議開始前就翻了，這是什麼樣的態度，怎麼樣的蠻橫，如果你們不要事實真相，也不能阻止我們要事實真相。我們不會停止做對的事情，將繼續審查促轉會的預算。

民進黨立委尤美女拿出一張照片，說明在昨天促轉會的記者會上，一名7、80歲的長者，他拿著被平反司法判決的名單一一尋找，一邊呼喊著爸爸的名字，強調這不就是促轉會所要的歷史還原，以及司法不公的撤銷嗎？希望國民黨別再無限上綱，把「東廠事件」掛在嘴邊，破壞社會的和解、和諧。

民進黨立委許智傑表示，國民黨藉著張天欽事件，一竿子打翻一條船，以此掩蓋加害者所犯下的錯誤，心態要不得，過去高雄鳳山有個明德訓練班，當時政治犯曾高達1500人，裡面有水牢、夾手指等刑具，這些被害人這輩子最後的期盼，就是能平反他的罪名，呼籲國民黨大發慈悲，不要再加以阻饒。

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