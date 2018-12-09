破世界紀錄？陳其邁創史上最多人的「咖啡趴」

民進黨前立委陳其邁昨在高雄駁二舉辦咖啡會感謝粉絲，一共發出1萬500杯的咖啡。（資料照）

2018-12-09 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委陳其邁參選高雄市長失利，昨在高雄駁二特區舉辦咖啡會，感謝一路支持他的粉絲。然而活動當天發了1萬500杯的咖啡，若依杯數來作為參加人數的數量，該人數恐怕已打破金氏世界紀錄。

根據金氏世界紀錄網站，德國科隆（Cologne）地區在2009年8月曾舉辦了一場咖啡會，當時曾吸引了8162人參加，成為單一場地最多人參加的咖啡派對。

不過陳其邁昨在駁二B10倉庫舉辦的「感謝有你」咖啡會，光是網路報名人數就高達9967人，當天現場更湧入餘萬名粉絲、發出1萬500杯咖啡，若邀請金氏世界紀錄到高雄來驗證，可能將刷新史上最多人參加的「咖啡派對」。

對此，陳其邁陣營表示，雖然這1萬500杯咖啡都全數發完，不過杯數也並不能正確代表參加的人數，且現場還有很多人是自備咖啡或跟周邊廠商購買的，因此無法確定有無刷新金氏世界紀錄，不過這應該是台灣史上最多、最壯觀的一場咖啡派對了！

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