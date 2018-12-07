羅淑蕾怒告「誰摔死了李新」粉專 辱罵、轉發影片者全告！

2018-12-07 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員李新墜樓身亡一年多後，其女友郭新政創立臉書創粉絲專頁「誰摔死了李新」，發布影片公開所有導致李新輕生的原因，更將矛頭指向國民黨前立委羅淑蕾。對此羅淑蕾今（7）日在臉書發表聲明，表示影片皆為不實內容，已提起妨害名譽告訴，另外更對轉載、分享該影片，以及觀看影片後謾罵、騷擾她的網友一併提告。

粉專「誰摔死了李新」在上月底公布1小時26分的完整記錄版，宣稱要讓網友「一次了解全部真相」，影片中不但提出李新死亡後留下的種種疑慮，更將矛頭直指羅淑蕾，讓不少看了影片的網友紛紛湧入羅淑蕾臉書大罵。

面對排山倒海的罵聲，羅淑蕾也在今日發出聲明，她表示，對於特定人士於臉書平台以「誰摔死了李新」粉絲專頁發布的不實影片，已經嚴重損害了自己的名聲，並以對此循法律途徑提起訴訟，目前也正在審理當中。

而羅淑蕾同時也表示，將對任何在Line、MESSENGE等通訊軟體中進行轉傳、截圖協助散佈轉發影片的網友；以及任何看了影片後跑到羅淑蕾臉書進行騷擾、謾罵的網友一併提出告訴，敬請網路使用者自重。

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