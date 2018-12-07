再修公投法！ 立院民進黨團組「公投法研修小組」

2018-12-07 14:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕公投法成案連署與通過門檻下修後，首度與今年九合一大選同步登場，不過卻發生死亡連署、案件數太多導致投票時間過長等問題，再修公投法聲浪四起。立法院民進黨團今早在黨團大會中決議，將組成「公投法研修小組」，由幹事長李俊俋與內政委員會召委管碧玲擔任召集人，負責推動未來公投法修法相關事宜，最快下週展開運作。

公投連署門檻下修後案件數暴增，此次九合一大選共有10案與投票合併進行，造成投票時間拉長，發生部分投開票所已開始開票、其他投開票所卻有民眾還在排隊的錯亂情況；連署期間也發現由國民黨立委領銜提出的公投案，盜用往生者名單、冒充連署人數的情況。

民進黨團今早召開黨團大會，會中決議成立研修小組，討論公投法修法後續事宜。目前已有李俊俋、段宜康、林靜儀表態規劃將提出公投法修法。

親民黨團總召李鴻鈞上月底召開記者會表示，為解決公投亂象，將針對公投門檻提案修法，規劃提高公投門檻，由原先的選舉人總數1/4提高到1/3。

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