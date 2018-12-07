救國團控偽造文書不起訴 陳金德：邪不勝正

2018-12-07 10:12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德將市值超過1億4000萬元的礁溪鄉「龍潭游泳池」土地所有權，從中國青年救國團手中收回；但救國團認為陳金德收回過程中，將土地登記非法變更「宜蘭縣」，損害救國團權利，控告陳金德涉及偽造文書罪嫌，全案檢方偵結，做出不起訴處分；陳金德對此表示，邪不勝正，未來泳池將繼續落實公共化。

礁溪龍潭游泳池共有13筆土地，土地所有權人原為「宜蘭縣」，管理機關是救國團，土地屬於公有財產。「中國青年反共救國團」後來變更為社團法人，並在2000年更名為「中國青年救國團」；2004年，宜蘭縣政府竟同意將「龍潭游泳池」土地所有權人，從「宜蘭縣」變更為「中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」。

陳金德今年5月在縣府召開縣務會議，認為游泳池土地所有權人一直都是「宜蘭縣」，屬國有財產，當年因資訊不夠周全，縣府作成錯誤決策，把土地錯交給救國團，責成宜蘭地政事務所，撤銷中國青年救國團的「龍潭游泳池」所有權登記，回歸「宜蘭縣」登記狀態。

此舉，引起救國團不滿，認為陳金德將上開13筆土地的土地登記，非法從「中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」變更為「宜蘭縣」，損害救國團權利，因此控告陳金德涉及偽造文書。

但檢察官認為，縣府是依法恢復原土地權利狀態，無偽造文書的犯嫌，難以依告訴人片面指訴，認定陳金德擔負前開罪責，全案不起訴處分；對此，陳金德表示，邪不勝正！龍潭游泳池的土地，來就是全民的財產，未來讓泳池逐步落實公共化，讓縣民能共享這塊公共財。

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