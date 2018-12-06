中市府新任祕書長黃崇典兩度被彈劾 盧秀燕團隊：適才適用

2018-12-06 20:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市準市長盧秀燕今日公布三大副手及祕書長人選，其中被盧秀燕稱是最佳幕僚長人選的祕書長黃崇典，曾兩度遭監察院彈劾引質疑；即將出任台中市新聞局長的盧團隊發言人吳皇昇強調，黃崇典當年均是負政治責任，市長肯定他的能力「適才適用」，盼外界摒除「貼標籤」的傳統框架，用新思維推動市政，把事情做好最重要。

至於黃崇典則指出，他兩度被彈劾是大家都知道的事，他尊重所有人的指教，這些年來也虛心檢討、反省，不會再讓自己犯相同的錯，未來會全力以赴，不負厚望。

盧秀燕今宣布祕書長人事，由經歷林柏榕、張溫鷹、胡志強及林佳龍4代市長的前都發局長黃崇典被委以重責；盧秀燕肯定黃崇典是台中自己培育出的優秀資深文官，歷練完整且是建築系畢業、土木水利工程博士，建築、工程、水利、土木均是專長，也曾擔任計畫室（研考會前身）主任，負責督導追蹤所有市政，對市政有全方位了解。

盧秀燕說，黃崇典更曾擔任過環保局長，她要強力整治空污，打造低碳城市，黃崇典跨領域全方位的資歷，及對市府內部事務了解無人能出其右，更超越黨派獲歷任市長器重，是最佳幕僚長人選。

不過，黃崇典曾在2011年5月及8月都發局長任內，因造成9死的台中ALA酒吧大火案，未積極督促及「歡喜就好」剝皮酒店警調人員涉嫌包庇業者並長期收賄，未落實督導視聽歌唱等行業等，二度遭監察院彈劾，引發適任質疑。

吳皇昇指出，當年黃崇典是都發局長畢竟非第一線執勤人員，事件發生後負「政治責任」被彈劾，市長團隊重人才能力「適才適用」，更肯定黃崇典的歷練與能力。

吳皇昇說，盼外界可摒除「貼標籤」的傳統框架，用新思維推動市政，未來把事情做好最重要。

黃崇典說，他接獲盧市長徵詢電話後已幾天沒睡好，因為這完全不在他的人生規劃裡，他兩度被彈劾是大家都知道的事，他尊重所有人的指教，這些年來也虛心檢討、反省，不會再讓自己犯相同的錯。

黃崇典說，獲新市長重用，顯示他還有能貢獻之處，他深感責任重大，這次回來也有很多人打氣，他會依過去的經驗，強化跨局處協調、橫向溝通，將會全力以赴，不負厚愛。

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