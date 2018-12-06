2302票敗給黃敏惠 涂醒哲明天提選舉無效之訴

嘉義市長涂醒哲以2302票敗給國民黨前市長黃敏惠，明天（7日）將到嘉義地院提出選舉無效之訴。（資料照）

2018-12-06 18:54

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕尋求連任失利的民進黨嘉義市長涂醒哲，以2302票敗給回鍋參選的國民黨前市長黃敏惠，由於票數差距小，加上這次公投綁大選，經多日思考後，涂陣營預定7日到嘉義地方法院提出選舉無效之訴，選舉至今已落幕13天，今天消息一出，震撼地方政壇。

記者向涂醒哲查證，他手機未接。涂陣營核心成員、嘉義市果菜市場總經理陳火川說，已蒐集準備好相關提告資料，涂市長預定7日出席市議會總質詢後，到嘉義地院提出選舉無效之訴。

黃敏惠表示尊重：訴訟是人民的權利

對此，黃敏惠表示，訴訟是人民的權利，她會尊重，但希望涂市長別浪費社會資源，應該還有更多比這重要的事該做。

法界人士說，依選罷法規定，落選者認為選舉機關辦理選舉違法，影響選舉結果，當可提出「選舉無效」；構成要件必須是選舉機關辦理選舉時，違反「選舉法令」，且足以影響各候選人得票數，導致選舉結果發生異動，即當選變落選、落選變當選。

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