賴揆1月走人？小英主動反駁「未來也是緊密工作夥伴」

2018-12-06 12:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨選舉大敗，外傳行政院長賴清德明年1月審完預算後將再次請辭走人。總統蔡英文今天在首次「迴廊談話」主動回應表示，內閣這段時間最重要的工作是反省和檢討，她和賴院長有此共識，而過去賴院長和她是緊密工作夥伴，「相信未來也是如此」。

九合一選舉民進黨大敗，行政院長賴清德為此請辭但獲慰留，而民進黨立委段宜康日前爆料，賴清德將在處理完總預算案後再度請辭走人。

蔡總統今天首次在總統府迴廊進行談話，形式類似美國總統在白宮東廂走廊發表談話，同時簡單回答媒體提問。蔡總統語氣親和地說，未來有機會常態進行迴廊談話，「如果各位覺得這樣滿好，我們就共同來說服黃重諺，不過不會期待每天吧？這樣你們會很忙的。」

蔡總統首先提到「最近好像很流行逼宮說」，和宮廷劇流行很有關係，但她強調我們是民主政治、不是威權政治，「真的不是宮廷劇劇本」，不需要把政治想得這麼複雜，「要對我們民主政治要有基本的信任」。

蔡總統並說，民進黨2008年曾經挫敗一次，也讓黨內瞭解當面臨困難的時候，鬥爭絕對不會是解藥、甚至是毒藥。這次選後黨內有很多人有不同意見，也認真思考敗選原因，有很多不同或相同的看法，有人講話比較大聲、有人選擇安靜表達，但不改變基本共識「團結最重要」，她對民進黨重整隊伍、面臨挑戰有信心。

蔡總統也主動提到外界熱議的閣揆說，這段時間以來，內閣最重要工作是反省和檢討，賴院長也帶領行政團隊深入檢討施政。這段期間她和賴院長常常見面、對話，討論感想和感受，基本上「我們兩個在這階段都有共識，反省檢討是現在最重要工作」。蔡總統並強調，過去一年多來賴院長和她是緊密工作夥伴，「相信未來也是如此」。

蔡總統後續回答提問時也說，賴揆和菊姊「絕對不是戀棧的人」，更有強烈責任感，知道什麼時候忍辱負重、什麼時候挑起責任。她強調，這段期間我們「三人互動很好」，只有一個信念，就是這個黨、這個執政的成功，在檢討反省和下階段執政思考上，都抱持這樣的態度。

蔡總統也提及「白綠合作」說，民主政治裡有很多選舉名詞，但是她只有一個信念就是爭取社會多數人的支持，同樣道理，面臨下次挑戰，就是要「集結社會最大的支持力量」，是全黨下階段努力的方向。蔡總統也說，和新當選的地方縣市首長會面的事情，都在溝通中，希望早點開始，「不會讓你們等太久」。

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